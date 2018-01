Des routes fermées au nord de Beauceville en raison d'une inondation mineure

Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 janvier, le Système de surveillance de la rivière Chaudière du Cobaric (Comité de bassin de la rivière Chaudière), a émis plusieurs alertes dans le secteur de Beauceville en raison de la variation du niveau de la rivière Chaudière. Deux routes sont encore fermées en ce début de matinée mais la situation est moins préoccupante que pendant la nuit.

Dès le vendredi 12 janvier dernier, une invitation à la vigilance avait été émise par le Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC). Dans la soirée, l'avenue Lambert Sud, rouverte actuellement à la circulation, a dû être fermée pendant quelques heures à la hauteur du rang du Raccourci en raison d'un débordement de fossés.

Des mouvements de glaces en provenance de Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins ont été constatés en direction de Beauceville, où le seuil d'inondation mineure a été atteint durant la nuit, aux alentours de 00h35.

Des conditions qui se sont améliorées depuis

Vers 2h ce matin, le SSRC a expliqué que le niveau de la rivière était à la baisse, passant de nouveau sous le seuil d'inondation mineure. Selon le Cobaric, « l'embâcle a cédé et les glaces circulent librement », une information confirmée par le responsable des communications de la Ville de Beauceville, Paul Morin.

« Le niveau de la rivière ne représente plus de danger à l'heure actuelle et les glaces circulent sans problème à Beauceville », a-t-il déclaré.

Deux routes encore fermées à la circulation au nord de Beauceville

Parmi les axes de circulation encore fermés à la circulation à 10h ce samedi matin, on compte toujours l'avenue Lambert Nord, fermée juste avant le pont de la rivière Le Bras, et la route 173, fermée dans le secteur de la rivière Calway, entre Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce.

Pour plus de renseignements, il est possible d'appeler au 418-774-9137, poste 1500, ou de se rendre sur le site du Système de surveillance de la rivière Chaudière, en cliquant sur le lien suivant : http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_stations.php#prettyPhoto.