Plusieurs voies de circulation fermées dans la vallée de la Chaudière

En raison des conditions météorologiques et des mouvements de glace sur la rivière Chaudière, certaines voies de circulation dans la région demeurent fermées à 15h30, notamment dans le secteur nord de Beauceville et à Saint-Joseph-de-Beauce.

Au nord de Beauceville, l'avenue Lambert est fermée juste avant le pont de la rivière Le Bras et la route 173 est fermée dans le secteur de la rivière Calway, où un détour a été mis en place pour les véhicules. Le niveau actuel de la rivière est estimé, par le Système de surveillance de la rivière Chaudière, à 150,4m (au-dessus du niveau de la mer), ce qui correspond au niveau situé juste sous le seuil d'inondation mineure, autrement dit celui de « surveillance ». La tendance actuelle du niveau de l'eau est à la baisse.

À Saint-Joseph-de-Beauce, la route 276, entre Saint-Joseph et Saint-Joseph-des-Érables est fermée à la circulation. Selon le Cobaric, le secteur ouest de la route entre Saint-Joseph-des-Érables et Beauceville a aussi été fermé, face au moulin Lessard. Le niveau actuel de la rivière, dont la tendance est à la baisse, est de 147,7 mètres. Son niveau le plus haut, estimé à 150,3 mètres, avait été enregistré en 2014 dans ce secteur. Le seuil d'alerte actuel est celui de « surveillance », sur une échelle qui va de l'état normal à celui d'inondation majeure.

Pour plus de renseignements, il est possible d'appeler au 418-774-9137, poste 1500, ou de se rendre sur le site du Système de surveillance de la rivière Chaudière, en cliquant sur le lien suivant : http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_stations.php#prettyPhoto.