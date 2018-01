Feu de ce matin : la maison est une perte totale

Voir la galerie de photos

MISE À JOUR – Le directeur du Service incendie de Saint-Georges, Sylvain Veilleux, a confirmé que la maison de ce matin était une perte totale à la suite de l’incendie.

Le feu est d’origine accidentelle et possiblement causé par un problème électrique, mais M. Veilleux a mentionné qu’il fallait attendre l'avis de l’expert en sinistre pour connaître les causes exactes.

Les pompiers ont reçu l’appel ce matin à 8 h 45 et ont quitté les lieux à 12 h 34. Vingt-quatre pompiers étaient sur place en plus de trois autopompes, un camion à échelle, un soutien opérationnel et un poste de commande ont été nécessaire lors de l’opération.

Plus tôt ce matin, vers les 9h, un feu s’est déclaré au 4315, 10e Avenue Sud, à Saint-Georges.

Plusieurs pompiers étaient sur place pour combattre les flammes.

Plus de détails à venir.