Collision mortelle à Saint-Georges : le conducteur pourrait être accusé

La Sûreté du Québec a fait savoir que le conducteur du véhicule lourd de l’accident d’hier (16 janvier) sur le boulevard Lacroix, qui a causé la mort d’une femme de 18 ans, pourrait faire face à plusieurs chefs d’accusation.

Un homme de 20 ans a été arrêté vers 16 h 30 hier et est présentement détenu. Il est en attente des procédures judiciaires et pourrait être accusé de conduite dangereuse causant la mort ainsi que de conduite et négligence criminelle causant la mort.

Des accusations de conduite dangereuse causant des lésions corporelles ainsi que de conduite et négligence criminelle causant des lésions corporelles pourraient aussi s’ajouter étant donné que la passagère de la voiture a aussi été blessée lors de l’impact.

L’homme de 20 ans pourrait comparaître prochainement ou être remis en liberté.