Écrasement d’hélicoptère à Drummondville : les victimes connues de l’EEB

Les trois personnes décédées à la suite d’un écrasement d’hélicoptère survenu jeudi soir à Drummondville se trouvaient à Saint-Georges quelques heures plus tôt.

La directrice du rayonnement de l’établissement de l’École d’entrepreneurship de Beauce, Valérie Parent, a confirmé que Jean-Claude Mailhot (57 ans), sa fille Janie Mailhot (32 ans) et l’amie de celle-ci, Nathalie Desrosiers (42 ans), avaient assisté à une soirée portes ouvertes de jeudi.

« On est sous le choc », a indiqué Mme Parent.

L’un des enfants de M. Mailhot est toujours actif dans le programme Émergence tandis qu’un autre a gradué du programme élite de l’école. C’est ce dernier qui a confirmé à sa cohorte que les personnes dans l’écrasement de l’hélicoptère étaient son père et sa sœur.

« Ça nous touche beaucoup ce qui vient de se passer et toute la communauté de l’École d’entrepreneurship est à leur disposition [pour les aider] », a dit avec compassion Mme Parent.

Elle a informé EnBeauce.com que l’hélicoptère dans lequel prenait place les trois personnes s’était posé près de l’école vers 16 h 30 et a décollé entre 20 h et 20 h 30.

« On s’en doutait »

Les trois occupants de l’hélicoptère privé, originaires de Saint-Alexis, sont décédés sur le coup vers les 21 h dans le secteur de Saint-Joachim-de-Courval.

« Lorsqu’on a vu les images, avec la queue de l’hélicoptère rouge et blanche et à l’heure à laquelle ils sont partis, on se doutait bien que c’était eux », a raconté Mme Parent.

Le gestionnaire de l’aéroport de Saint-Georges, Jean-Philippe Maranda, a fait savoir qu’avant d’atterrir près de l’École d’entrepreneurship de Beauce, le pilote avait effectué un ravitaillement à l’aéroport vers les 16 h 15. M. Mailhot a payé sa facture seul.

« Nous pensées vont aux proches des victimes », a fait part M. Maranda.