De faux billets de 100 dollars en circulation en Beauce et dans les Etchemins

Les policiers de la MRC Beauce-Sartigan et de la MRC des Etchemins appellent les commerçants de ces régions à la plus grande vigilance. Depuis le 7 février, des clients auraient utilisé – ou tenté d’utiliser – de faux billets de 100 dollars pour effectuer leurs achats, notamment chez les dépanneurs, les stations-service et restaurants.

Si vous vous retrouvez devant cette situation, voici quelques procédures à suivre. Mettez fin à la transaction, demandez qu’on remplace le billet et, si possible, conservez le billet suspect. Notez les renseignements sur les manières dont vous avez reçu ce billet (heure, circonstances, description de la personne qui vous l’a remis, etc.) Enfin, téléphonez à la Sûreté du Québec au 310-4141.

Surtout, ne remettez le billet qu’aux policiers.

Pour de plus amples informations, il est possible de consulter le site de la Banque du Canada à : www.banqueducanada.ca/billets ou par téléphone au 1 888 513-8212.