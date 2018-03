Réal Beaucage est le nouveau coordonnateur à la SNQ de Chaudière-Appalaches

Réal Beaucage a été choisi comme nouveau coordonnateur de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches (SNQCA), suite à un processus de sélection, et est entré en fonction le 1er mars dernier.

Succédant à Antoine Dubé, qui s’est impliqué bénévolement et qui a assumé cette tâche pendant plus de 20 ans, Monsieur Beaucage devra principalement assurer la planification, la coordination et le contrôle des opérations relatives à l’organisation de la Fête nationale du Québec dans la région.



Musicien et figure bien connue comme ambassadeur de la chanson québécoise et francophone, il cumule diverses expériences comme intervenant scolaire auprès des jeunes.

Il a notamment été coordonnateur et directeur artistique de Diffusion Avant-Scène à Lévis, directeur et propriétaire de la boîte à chansons « Chez son Père » dans le Vieux-Québec, et s'est impliqué au sein de différents organismes communautaires dans la région.



Outre l’encadrement de la Fête nationale dans la Chaudière-Appalaches, la SNQCA réalise, entre autres, des activités reliées au Prix du Mérite en histoire, au Jour du Drapeau, à la Journée internationale de la Francophonie, à la Journée nationale des Patriotes, à la remise du Prix Étienne-Chartier, au Prix Jacques-Lacoursière, au concours Secondaire en spectacle ainsi

que la Dictée des chants de marins.



Précisons que les membres du conseil d’administration de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de Chaudière-Appalaches sont heureux d’accueillir M. Beaucage et lui souhaitent le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions.