Bactérie E. coli : mise en garde pour le bœuf haché maigre Good Boucher

Vendu dans des formats de 510 grammes et de 285 grammes, le boeuf haché maigre Good Boucher pourrait être contaminé par la bactérie E. coli. En tout état de cause, et selon un avis publié dimanche soir par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), il ne devrait pas être consommé.

À lire également :

Vendu en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et peut-être même dans d’autres provinces et territoires, l’ACIA a précisé que les aliments contaminés par la bactérie E. coli ne présentent bien souvent aucune altération visible, ni odeur suspecte, mais peuvent tout de même rendre malade.

Nausées, crampes abdominales, vomissement, diarrhée aqueuse ou sanguinolente. Tels sont les symptômes susceptibles de toucher une personne qui aurait consommé des aliments contaminés par cette bactérie.

Les cas graves, peuvent amener à de profondes convulsions ou d’un accident vasculaire cérébral tandis que d’autres peuvent avoir besoin de transfusions sanguines et de dialyse.

Selon l’ACIA, dans certains cas, les dommages causés aux reins sont permanents.

La bactérie peut également causer la mort pour des cas plus rares.