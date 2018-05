Une opération d'envergure à Ste-Marie en lien avec les cyclomoteurs

Aujourd'hui, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont effectué une opération en lien avec les cyclomoteurs sur la route Martin et l’avenue de l’école à Sainte-Marie.

Cette opération avait pour but d’intercepter tous les cyclomoteurs en infraction, que ce soit pour ce qui a trait aux systèmes d’échappement ou aux équipement modifiés.

Elle a été mise sur pied par le policier intégré en milieu scolaire (PIMS) du poste de la Nouvelle-Beauce, après avoir reçu plusieurs plaintes de citoyens et de membres de personnel de l’école selon lesquelles il y avait plusieurs cyclomoteurs non conformes et/ou avec une conduite discutable. Ce dernier avait effectué par le passé plusieurs rencontres avec de jeunes motocyclistes afin de les sensibiliser et de leur expliquer les infractions constatées, mais il n’y avait pas eu de changements notables à la suite de ces rencontres.

Tous les cyclomoteurs en infraction ont donc été interceptés. Six policiers et cinq véhicules de patrouille ont participé à l’opération. Au total, 30 constats d’infraction ont été émis pour diverses infractions.

Cette opération contribuera sans nul doute au règlement d’une problématique bien présente dans ce secteur et il en a résulté une grande visibilité de la part des policiers.