Importante opération policière à la polyvalente des Abénaquis

Vers 10 h, une dame a placé un appel à la Sûreté du Québec (SQ) pour lui indiquer qu'un homme, âgé environ d'une cinquantaine d'années, avait un « comportement suspect » près de la polyvalente des Abénaquis à Saint-Prosper. Selon nos informations, l'homme aurait été armé d'une arme longue.

Les policiers de la SQ de même que le service des communications avec les médias n'ont pas voulu en dire beaucoup. Selon Ann Mathieu, du service des communications avec les médias, un processus de validation est en cours. Rien n'est confirmé et le suspect en question n'a pas été localisé.

Les élèves de la polyvalente des Abénaquis sont en sécurité dans l'auditorium. Le plan d'urgence de l'école est mis en oeuvre. Même chose du côté de l'école du Trait-d'Union.

De nombreuses voitures de police de la SQ sont sur place, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) également. Plusieurs camions de l'équipe tactique sont en situation d'attente.

Vers 11 h 45, quatre agents de la SQ ont été aperçus sur le toit de la polyvalente.

De l'autre côté de la rue, plusieurs parents sont dans l'attente, pétris d'anxiété. Plusieurs mères déplorent le fait de n'avoir pas été averties par la direction de la polyvalente.

« Ils voient bien que les parents sont tous sur le bord du chemin ! », déplore l'une d'entre elles. Une autre renchérit : « Je connais mon gars, il doit être en panique. » « Pourquoi n'arrêtent-ils pas la circulation au complet ? », se demande une autre.

Une dame parlant au téléphone a rapporté que les élèves, dans l'auditorium, n'avaient le droit ni de parler ni de bouger.

Sur sa page Facebook, la polyvalente a écrit ceci : « Nous tenons à vous rassurer : tous les élèves sont en sécurité dans l'école. »

À 16 h 18, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a réagi dans un communiqué de presse envoyé aux médias. Voici l'intégralité de cette déclaration :

Ces mesures ont été prises de façon préventive à la suite d’un appel qui faisait état de la présence d’un homme au comportement suspect, à proximité de la polyvalente. Les policiers sont immédiatement intervenus pour sécuriser les écoles et leur environnement immédiat. Le tout s’est passé dans le calme.

Une opération est présentement menée par les policiers afin d’élucider les circonstances qui ont mené à cette intervention.

Dès cet après-midi, les élèves et le personnel de ces établissements ont pu avoir accès à des psychologues ou autres professionnels, si le besoin s’en fait sentir. Les parents qui estiment que leur enfant a des besoins en ce sens sont invités à contacter leur école.

Pour le retour à la maison, le transport scolaire s’est déroulé comme à l’habitude pour le primaire, à l’exception du fait que les élèves qui habitent dans le secteur de la polyvalente ont tous été laissés à leur porte. Pour ceux qui voyagent habituellement à pied, les parents sont venus les chercher. Quant au secondaire, les élèves ont pu prendre l’autobus, mais ceux qui voyagent à pied ont été gardés à l’école. Les policiers décideront de la façon dont ils pourront revenir à la maison de façon sécuritaire.

Nous sommes désolés des inconvénients causés par cette situation et nous tenons à vous assurer que toutes les mesures ont été prises pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves et du personnel. »