Agression du 7 mai : Paquet et Gagné-Drouin toujours détenus

Maverick Paquet et Yannick Gagné-Drouin, les présumés responsables de l'agression nocturne du 7 mai dernier dans la 156e Rue, étaient de passage en cour jeudi dernier au palais de justice de Saint-Joseph-de-Beauce.

Ils y étaient de retour afin d'avoir leur enquête sur remise en liberté et le juge a ordonné qu'ils demeurent détenus.

Paquet et Gagné-Drouin, respectivement âgés de 18 et de 20 ans, font face à six chefs d’accusation de complot. Ils reviendront en cour le 15 juin prochain.

Rappelons que dans la nuit du 7 mai, vers 1 h, les deux présumés agresseurs sont entrés dans la résidence d'un quadragénaire, située dans la 156e Rue à Saint-Georges, et l'ont tabassé de manière sauvage avant de quitter les lieux. Ils ont utilisé un objet contondant. Les deux hommes ont été arrêtés le 9 mai.

