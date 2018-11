Une alerte qui en surprend plusieurs

À 14h55 aujourd’hui, le 28 novembre, une alerte est probablement apparue sur votre téléphone cellulaire. Il s’agissait d’un test effectué par la Sécurité publique. Si l’alerte n’est pas apparue sur votre téléphone, il vaudrait mieux pour vous en informer votre fournisseur de télécommunications, car vous pourriez manquer une prochaine alerte, cette fois-ci bien réelle, vous informant d’une catastrophe à venir.

À lire également :

Québec En Alerte - Le ministère de la Sécurité publique procédera à un test le 28 novembre 2018

Ce message d'essai précisait ne s'agissait pas d'une situation réelle et qu'il n'y avait pas de réel danger pour la santé ou la sécurité des citoyens. Sous le message en français suivait aussi une version anglaise.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs citoyens du Québec se dont dit très surpris de voir apparaitre ce message sur leur téléphone mobile. Des internautes pour le moins extrovertis confient même avoir été pris de panique, sur le coup, en voyant l’alarme s’afficher.

Le message a été diffusé partout au Québec sur les téléphones cellulaires compatibles et connectés à des réseaux d'évolution à long terme (LTE), à la radio, à la télévision, sur le site Internet du Ministère de la Sécurité publique ainsi que sur les comptes Twitter et Facebook ministériels.

Rappelons que tous les radiodiffuseurs et les compagnies de télécommunication doivent rester connectés au système d'alerte et de diffuser automatiquement sur leurs ondes ces messages d'alerte. Et ce, en vertu d'une décision prise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.