Le « Bourreau de la Beauce » condamné à 23 ans de prison

Le « Bourreau de la Beauce » a reçu une peine de 23 ans de prison ce jeudi. L’homme avait abusé sa conjointe et ses neuf enfants, en plus d’agresser sexuellement certaines de ses filles. Les événements étaient survenus en partie à Beauceville et à Saints-Anges.

Avant de prononcer le verdict, le résumé des actes commis pendant les années 80 et 90 a été lu par le juge René de la Sablonnière qui s’est montré affecté par de tels agissements. Le « Bourreau de la Beauce » a été reconnu coupable pour 47 chefs d’accusation, dont voies de fait armées, voie de fait causant des lésions, agressions sexuelles, contacts sexuels et menace de mort sur 13 victimes.

Une partie de la peine de l’homme de 64 ans a été purgée pendant sa détention provisoire, il lui restera donc 18 ans et 6 mois à partir d’aujourd’hui. Il sera accessible à une libération conditionnelle après 8 ans et 6 mois. Une fois sorti de prison, il devra être inscrit au registre des délinquants sexuels à perpétuité et être contrôlé par les autorités pendant 10 ans.

Au moment des représentations sur la peine en octobre dernier, l’homme en avait plutôt profité pour réitérer son amour pour ses enfants. L’une de ses victimes l’avait ensuite qualifié de « pervers narcissique », alors que son épouse actuelle était venue à sa défense.