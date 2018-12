Vol et vandalisme chez Chronocité

La boutique de vélo et de course à pied Chronicité a été la cible de vandalisme et de vol dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 23h. Un fat bike d’une valeur de 1200$ a été subtilisé.

Pour pénétrer dans le magasin, une vitrine ainsi qu’une porte ont été fracassées. Selon Caroline, une employée de la boutique, le voleur avait ciblé d’avance le vélo dont il souhaitait s’emparer. Il s’agit d’un fat bike rouge d’une valeur de 1200$, un vélo qui a la cote auprès du public. « Il aurait pu voler un vélo d’une valeur de 1500$, mais il a spécifiquement choisi celui-ci.», explique Caroline.

C’est la première fois que des événements semblables se produisent depuis que la boutique Chronicité a pignon sur rue sur la 1re avenue. « Nous avons déjà eu des gens qui ont lancé des bouteilles de bière sur les vitres, mais rien de comparable. », affirme Caroline. À sa connaissance, les commerçants du coin n’ont pas été victimes d’agissements semblables.

L'enquête de la Sûreté du Québec se poursuit. Aucun suspect n'a encore été arrêté.