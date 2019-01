Alcool au volant : Le DPCP s'oppose à la remise en liberté d'un multirécidiviste

Un multirécidiviste de Lambton a été arrêté pour conduite avec facultés affaiblies, suite à une perte de contrôle de son véhicule. Le directeur des poursuites criminelles et pénales s’est opposé à sa remise en liberté. Trois autres automobilistes ont aussi été interceptés derrière le volant avec les facultés affaiblies sur le territoire du Centre de services de Saint-Georges.

Le 6 janvier, un multirécidiviste en matière de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool a été arrêté sur la route 263 à Sainte-Praxède dans la MRC des Appalaches suite à une perte de contrôle de son véhicule. L’homme de 65 ans de Lambton, qui était seul à bord a échoué les tests avec des résultats de plus de 180 mg d’alcool/ml de sang. Il a comparu ce lundi 7 janvier au palais de justice de Thetford Mines où le directeur des poursuites criminelles et pénales s’est objecté à sa remise en liberté. Il reviendra plus tard devant la cour pour son enquête sur remise en liberté. Le véhicule est présentement saisi pour 30 jours et son permis suspendu pour 90 jours.

Un quadiste arrêté avec les facultés affaiblies

Le 3 janvier vers 21h, un quadiste de 40 ans de Beauceville a été intercepté sur la rue Martel à Saint-Joseph, pour avoir circulé sur la voie publique. Arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies, il a soufflé plus du double de la limite permise par la loi. Il va comparaître le 5 avril 2019, au palais de justice de Saint-Joseph de Beauce.

Conduite sous l‘influence de drogues

Vendredi dernier, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté un homme âgé de 23 ans, sur le boulevard Dionne à Saint-Georges secteur ouest, pour conduite avec les capacités affaiblies par la drogue. Un agent évaluateur a procédé aux différents tests, qui se sont avérés positifs.

Trois fois la limite permise

Le 5 janvier, suite à un appel d’un citoyen pour un véhicule ayant une conduite erratique sur le Boulevard Dionne à Saint-Georges secteur ouest, les policiers de la MRC Beauce-Sartigan ont intercepté le conducteur âgé de 42 ans, pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les tests ont donné un résultat de plus de 3 fois la limite permise.