Début du procès de l'ancienne éducatrice Elizabeth Pelletier

C’est ce mercredi 9 janvier au Palais de justice de Saint-Joseph qu’a débuté le procès devant jury d’Elizabeth Pelletier-Boissoneault ancienne éducatrice en milieu familial. Elle est accusée de voies de fait graves ayant mis la vie d’un bambin en danger.

La mère de l’enfant avait dû entre le 20 septembre et le 19 octobre 2016 se rendre à deux reprises à l’hôpital dû aux vomissements et à de graves fièvres de son garçon. Les médecins avaient dû prévenir la DPJ et la police d’un possible cas de bébé secoué. Au départ, la mère avait été soupçonnée. Mais lors de l’enquête, les soupçons se sont tournés vers la gardienne qui à l’époque gardait six enfants. Lors de sa première comparution devant le juge le 7 novembre 2016, l'accusée avait été libérée sous plusieurs conditions. L’accusée a plaidé non coupable aux accusations et devra se défendre contre des preuves provenant de messages textes et de recherches internet déposées par la procureure. La mère de la victime sera aussi appelée à témoigner.