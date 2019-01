Opération policière à Beauceville en lien avec le cannabis

La Division des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la distribution de cannabis, le 24 janvier 2019, sur la 15e Avenue à Beauceville.



Les policiers ont réalisé 2 perquisitions, en plus de procéder à l’arrestation de 2 personnes, soit un homme âgé de 58 ans et une femme âgée de 55 ans. L’homme arrêté pourrait faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le cannabis et la femme en vertu de la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

Lors de la perquisition, les policiers ont saisi environ 100 grammes de cannabis, environ 650 cigarettes de contrebande et 160 $ en argent canadien. L’opération a mobilisé des policiers de la Division des enquêtes sur la contrebande ainsi que des policiers de la MRC Robert-Cliche.

La Division des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES Cannabis, a pour mandat de lutter contre le commerce illicite du cannabis. Il est notamment question de la production illégale, ainsi que de la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.

La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.