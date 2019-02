Motoneigistes : 38 constats d'infraction émis dans différentes MRC

Depuis la fin janvier, les motoneigistes de la Sûreté du Québec ont patrouillé les secteurs des MRC de Bellechasse, de Montmagny et de la Nouvelle-Beauce.

Les motoneigistes ont réalisé 10 opérations, et ce, autant de jour, de soir et de nuit. Au total, ils ont vérifié plus de 250 conducteurs et 38 constats d’infraction ont été émis pour diverses infractions.

9e édition du Grand Tour de motoneige

Samedi le 2 février, les motoneigistes de la Sûreté du Québec ont participé à la 9e édition du Grand Tour de motoneige à Saint-Nérée-de-Bellechasse. Il s’agit d’une randonnée de motoneiges antiques. Près de 400 participants ont pris part à cette activité. En plus de patrouiller les sentiers du secteur, les policiers ont pu échanger et discuter de sécurité en motoneige avec les motoneigistes, les bénévoles ainsi que les organisateurs.