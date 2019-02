Arrestations pour conduite avec capacités affaiblies à Vallée-Jonction et à Scott

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont récemment procédé à l’arrestation de deux hommes pour conduite avec les capacités affaiblies.

Tout d’abord, le 9 février, un homme dans la quarantaine a été intercepté et arrêté à Vallée-Jonction. L’homme a échoué l’alcootest et a reçu 5 constats d’infraction, dont un pour avoir dépassé la vitesse permise. Son véhicule a été saisi et son permis a été sanctionné.

Le 11 février en après-midi, un autre individu, également dans la quarantaine, a aussi été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Les policiers ont rapidement intercepté celui-ci alors qu’il circulait à sens inverse sur l’autoroute. L’homme en crise a par la suite été conduit au centre hospitalier.

Les deux hommes ont été libérés par sommation ou citation à comparaître.