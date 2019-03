Arrestations pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool à Sainte-Marie

Les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont procédé à l'arrestation de deux individus, au début mars, dans des cas de conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool.

Le 1er mars, vers 21 h, les policiers ont ainsi effectué un contrôle routier à l’intersection Notre-Dame et Cameron à Sainte-Marie pour contrer l’alcool et la drogue au volant. Ils ont procédé à l'arrestation d'un homme dans la quarantaine pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. L’individu a été accusé de possession de stupéfiants et son véhicule a été saisi.

Le 2 mars, à 3 h 30, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont également intercepté un homme d'environ 40 ans pour excès de vitesse. Il a ensuite été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool. L'arrestation a eu lieu sur la route 173 à Sainte-Marie. L'individu a soufflé près de deux fois la limite permise et a été libéré par sommation.