Fermeture de la route 276 à Saint-Joseph-des-Érables

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Joseph fait mention que la route 276 est présentement fermée dans le secteur de Saint-Joseph-des-Érables.

Il y a donc fermeture de la route 276 entre le rang Saint-Louis et la route Lagueux, en direction ouest et est, et ce, pour une période indéterminée. Il y aurait une inondation dans le secteur.