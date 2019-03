Une super lune pour marquer l’arrivée du printemps

Selon Météomédia, ce sera la pleine lune, ce soir, et celle-ci marquera par la même occasion la venue du printemps.

Cette pleine lune ne sera pas commune toutefois, car ce sera plutôt un phénomène de super lune qui se produira, vers 21 h 43. Il s’agira de la dernière de 2019. Selon les astronomes, la lune sera 14 % plus intense et plus brillante qu’habituellement.

La dernière fois qu’une pleine lune a eu lieu en même temps que le passage du printemps était en 1981. Et c’est aussi pour cette raison que Pâques sera plus tard cette année.

On nomme cette pleine lune « lune croûtée », en raison de l’apparence de la neige au sol à cette période de l’année, mais aussi « lune des vers », car c’est aussi à cette période que les vers de terre commencent à surgir.

Cette lune a finalement un autre surnom, celui de « lune des sucres », puisque cela correspond également avec le début du temps des sucres.

Source : Météomédia