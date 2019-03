Deux corps retrouvés dans un incendie à Sainte-Marie

Deux corps ont été retrouvés inertes dans une résidence ayant été la proie des flammes cette nuit, sur la rue du Parc à Sainte-Marie. Leur décès a été constaté, plus tard au centre hospitalier.

Les pompiers sont arrivés sur place aux environs de minuit. Le bâtiment incendié est une maison mobile.

Deux enquêteurs des crimes majeurs et un technicien en scène d’incendie sont sur les lieux. On ne connaît pas encore les causes du feu, mais elles ne seraient vraisemblablement pas d’origines criminelles, selon l’agent aux communications de la Sûreté du Québec, Louis-Philippe Bibeau.

Les deux dépouilles ont été envoyées à Montréal au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, afin de procéder à leur identification. Le sexe et l’âge des deux victimes sont encore inconnus.