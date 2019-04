Les pompiers de Saint-Benoît interviennent dans un incendie à Lac-Poulin

Ce matin vers 6 h 30, un incendie s’est produit dans une érablière de la route Laflamme à Lac-Poulin. Les pompiers de Saint-Benoît-Labre ont été appelés à intervenir sur les lieux.

Comme le mentionnait Michel Boucher, chef du Service incendie de la Municipalité, le feu a touché un petit bâtiment d’environ 8 X 10 pi, situé près d’une cabane à sucre. Celui-ci abritait une génératrice et un système de pompes. L’incendie a d’ailleurs débuté par la génératrice.

« Le bâtiment est une perte totale. On a évité la propagation à la cabane à sucre. À notre arrivée, c’était un embrasement généralisé », a expliqué le chef pompier.

Selon M. Boucher, les pompiers sont vite intervenus, puisque les flammes ont été maîtrisées en l’espace d’environ cinq minutes.

C’est le propriétaire des lieux qui a appelé et demandé l’aide des pompiers. En plus du Service incendie de Saint-Benoît, ceux de Saint-Victor et de Saint-Honoré se sont rendus sur place en renfort. Les citernes avaient également été demandées.