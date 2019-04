Des inondations majeures sont à prévoir à Scott

Voir la galerie de photos

L’état d’urgence à Scott a également été déclaré, puisque des inondations majeures sont à prévoir.

Vers 14 h 35, plusieurs routes étaient fermées à la circulation. La route Kennedy est ainsi fermé dans toutes les directions et le pont l’est également. Entre Scott et Sainte-Marie, le rang Saint-Étienne est également fermé.

La directrice générale et coordonnatrice aux mesures d’urgence, Mme Marie-Michèle Benoit, a aussi mentionné que le Centre d’opération d’urgence, situé à la nouvelle caserne d’incendie, sur la route Carrier, était aussi ouvert 24 heures sur 24.



« Nous, on va toucher notre pic entre 3 et 5 h. Là, on est en train de fermer nos routes, on est en train de sortir toutes les voitures de la municipalité. On va le vivre, notre pic. On s’attend à vivre des inondations vraiment majeures. On s’apprête à vivre du 2014 », a-t-elle ajouté.