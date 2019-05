Un camion de 53 pieds se renverse sur la route 204

Voir la galerie de photos

Un camion de 53 pieds s'est renversé tôt ce matin, ce qui a entraîné la fermeture de la route 204, entre le Walmart à Saint-Georges et la 117e Rue.



Le Service incendie de Saint-Georges est notamment intervenu sur les lieux de l'incident, puisqu'il y a eu a eu un déversement de diesel.



« On a eu l'appel vers 3 h 15 de la police pour un diversement de diesel. On suppose qu'il y en a eu à peu près 50 litres », a mentionné Sylvain Veilleux, directeur du Service incendie de Saint-Georges.



La quantité déversée a été récupérée en grande partie, selon M. Veilleux, et il a aussi indiqué qu'il n'y avait pas eu de contamination majeure.



« J'ai même averti le ministère de l'environnement. Selon moi, ils ne se déplaceront pas, étant donné que ce n'était pas majeur. Pour notre part, ça a été ça », a-t-il ajouté.