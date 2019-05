Incendie en cours dans une résidence de la route Fraser à Beauceville

Voir la galerie de photos

Le feu qui est présentement en cours dans une résidence située au 839, route Fraser à Beauceville est de nature majeure.



Beaucoup de fumée et des flammes sont visibles. Quatre camions de pompiers seraient sur place, selon notre journaliste sur place. Les Services incendie de Saint-Benjamin, de Saint-Joseph et de Saint-Odilon ont été dépêchés en entraide à Beauceville. Trois pompiers sont également en intervention sur le toit de la résidence.



Les causes ne sont pas encore connues pour le moment. Selon Daniel Fortin, le directeur du Service incendie de Beauceville, l'incendie s'est propagé à la structure de la résidence, ce qui signifie que les pompiers devront démanteler des parties de murs.

« [La résidence] est lourdement endommagée », a -t-il également indiqué.



Avec la collaboration avec Maude Ouellet.