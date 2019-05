Méfaits sur des véhicules à Saint-Georges

Plusieurs événements sont survenus au cours des derniers jours et des dernières semaines sur le territoire du Centre de service de police de Saint-Georges, concernant entre autres des méfaits sur des véhicules survenus récemment.

Ainsi, depuis plusieurs semaines, des méfaits sur des véhicules sont survenus dans le secteur situé entre la 143e Rue et les 154e Rue à Saint-Georges. Un ou des suspects effectuent des bris sur les pares-brises des véhicules stationnés.



Introduction par effraction



Un individu s’est également introduit par effraction dans un garage situé à Saint-Cyprien, au début mai, et y a volé une scie mécanique de marque STIHL de couleur orange. Une deuxième introduction par effraction s’est par ailleurs produite dans un chalet, toujours à Saint-Cyprien. Plusieurs articles ont été volés dont des vestes de flottaison et des rames.

Arrestation pour conduite avec capacités affaiblies

Un homme de 22 ans de Saint-Odilon a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool, dans la nuit du samedi 11 mai.



L’individu aurait été impliqué dans une collision dans le 8e Rang à Lac-Etchemin. Un prélèvement sanguin a été effectué afin de déterminer si le taux d’alcoolémie du conducteur excédait ou non la limite permise par la loi. Il a été libéré par voie de sommation.