Le Jack Saloon écope d’une amende de 10 000$ pour la présence de 5 mineurs dans son établissement

Le Jack Saloon de Saint-Georges devra payer une amende de 10 000$ pour avoir toléré au total cinq mineurs dans son établissement, lors de deux incidents qui se sont produits le 16 novembre 2018 et le 25 janvier 2019.

Cette décision a été rendue le 30 avril dernier, devant le Tribunal de la Régie des alcools, des courses et des jeux.

À la suite du visionnement de l’enregistrement des caméras de surveillance, le propriétaire Tim Poulin-Paquet précise que le 16 novembre dernier, les deux mineurs ne faisaient que traverser l’établissement et qu’ils n’ont rien consommé. Ils ont été interceptés par des policiers de la Sûreté du Québec à leur sortie. Lors de l’incident du mois de janvier, les trois mineurs n’auraient pas commandé d’alcool non plus.

Le dirigeant explique que ces événements se sont tous deux produits un jeudi soir.

« Les jeudis soirs sont reconnus comme étant des soirées plus calmes. Nous avions seulement des portiers les vendredis et les samedis », a ajouté le propriétaire du restaurant.

La situation a depuis été rectifiée et deux agents de sécurité sont désormais postés aux sorties avant et arrière de l’édifice.

M. Poulin-Paquet affirme que cette amende salée ne met pas en péril la survie de l’établissement.