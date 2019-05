Deux conducteurs arrêtés dans Beauce-Nord

Les policiers de la Sûreté du Québec de Nouvelle-Beauce ont procédé à deux arrestations de conducteur le 17 mai dernier.

À Sainte-Marie, un conducteur de 21 ans de Beauceville a été arrêté pour avoir conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction de conduite au Code criminel. Le conducteur a été arrêté et est détenu jusqu’à sa comparution.

Dans la soirée du 17 mai, un homme de 40 ans, aurait percuté une glissière de sécurité à l’intersection de la Route 112 et Route 173 à Vallée-Jonction. Il a poursuivi sa route. Celui-ci fut a été localisé plus tard et arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies. Il a échoué l’alcootest avec un taux d’alcoolémie de près de deux fois la limite permise par la loi.