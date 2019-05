Plusieurs cas de vol et de fraude en Beauce et dans les Etchemins

Les policiers du Centre de services de Saint-Georges ont eu récemment à intervenir dans plusieurs cas de vol mais aussi de fraude.

Le 24 mai, un vol de 25 billots de 9 pieds est survenu dans le secteur de Saint-Jean-de-la-Lande, à Saint-Georges.

Une introduction par effraction a eu lieu le 26 mai, ainsi qu’un vol, dans une résidence de la 132e Rue à Saint-Georges. Du matériel électronique, ainsi que des vêtements, ont été dérobés.

Toujours le 26 mai, les policiers ont reçu une plainte concernant un vol de VTT, dans le secteur du Lac-aux-Grelots, à Saint-Évariste.

Un vol de remorque est survenu, également en mai, sur la rue Principale à Saint-Magloire. Il s’agit d’une remorque artisanale de 4’ x 9’, faite de métal et de bois traité vert; l’arrière est grillagé et sert de rampe et elle n’est munie que d’un simple essieu. Le propriétaire a réalisé ce vol cette semaine, mais ne pouvait indiquer aux policiers la date exacte de sa disparition.

Cas de fraude

Un individu de la MRC des Etchemins a été victime de fraude. Le plaignant a reçu un message texte sur son téléphone cellulaire à l’effet que son compte bancaire avait été fraudé. Il y avait un lien téléphonique dans le message et ce dernier a téléphoné au numéro mentionné. La personne qui a répondu au téléphone s’est fait passer pour un employé de l’institution financière et il a soutiré au plaignant ses informations personnelles et bancaires.

À la suite de cet appel, le plaignant s’est fait détourné son courrier et s’est également fait fraudé son compte bancaire, pour plusieurs centaines de dollars. Pour plus d’informations pour prévenir la fraude, consultez ce lien .

Tous ces dossiers de vol sont sous enquête.