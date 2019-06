Début d'incendie d'une résidence de St-Victor sur la rue Principale

Vers 10h, le Service d’incendie de Saint-Victor a été appelé à intervenir sur un début d'incendie à une résidence sur la rue Principale.

Selon des témoins, l’incendie aurait débuté après qu’un camion de livraison aurait touché les câbles électriques et de communication face à la pharmacie. Les fils seraient tombés sur le toit de la résidence.

Hydro-Québec a reçu un appel de délestage à distance et à venir sur le terrain pour effectuer les réparations. L’électricité dans le secteur devrait revenir dans quelques heures. Pour le moment la route 108 est fermée à la circulation et un détour est possible via le réseau local.

Le Service d’incendie n’a pu être contacté pour le moment. Plus de détails à venir.