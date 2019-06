Un câble haute tension au sol sur le boulevard Dionne

À 14h23, l'équipe de la Sûreté du Québec a été appelée pour venir faire la circulation sur le boulevard Dionne près de la 25 Rue à Saint-Georges, car un câble de haute tension s'est retrouvé au sol.

Selon l'agent Thiboutot, responsable des communications à la Sûreté du Québec, il n'y aurait plus de courant qui circulerait dans le câble, donc aucun danger immédiat. On ignore pour l'instant la cause de l'incident.

L'équipe d'Hydro-Québec est en chemin pour faire la réparation. Selon le site d'Hydro-Québec, 3485 clients seraient sans électricité dans le secteur Ouest de la ville.

Plus de détails à venir.