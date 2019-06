La SQ remet 5 constats d’infraction aux abords de chantiers routiers

Au cours de la dernière semaine, 12 opérations ont été réalisées aux abords des zones de travaux du Ministère des Transports du Québec, afin de sécuriser les travailleurs.

Le but de ces opérations est de protéger les ouvriers et ainsi, de faire respecter le corridor de sécurité et les limites de vitesse. Les policiers du Centre de Services de Saint-Georges ont donné quatre constats d’infraction lors de ces opérations.

Capacités affaiblies

Durant la période du 6 au 9 juin dernier, les policiers ont procédé à sept arrestations pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool ou la drogue. De ce nombre, trois hommes âgés de 26, 43 et 48 ans ont fourni des échantillons d’haleine supérieurs au double de la limite permise par la loi.

Opération Impact

Depuis la semaine dernière, les patrouilleurs du Centre de services de Saint-Georges ont effectué 15 opérations en matière de sécurité routière ciblant les excès de vitesse, le port de la ceinture de sécurité et l'utilisation du cellulaire. 64 constats d’infraction ont été donnés lors de celles-ci.

Enquête

Entre le 31 mai et le 2 juin, un suspect s’est introduit par effraction et a commis des méfaits sur un site abritant un dépôt pétrolier à Lac-Etchemin.