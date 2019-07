Surveillance policière accrue sur les routes, sentiers et plans d'eau

Afin d’encourager l’ensemble des citoyens à faire preuve de prudence et à adopter des comportements sécuritaires lors du long congé des vacances de la construction, la Sûreté du Québec mobilisera ses policiers sur les routes, sentiers et plans d’eau du territoire entre le 19 juillet et le 4 août.

Opération nationale

Cette vaste opération nationale se déploiera sous la thématique de l’expérience dans le but de mettre en lumière les comportements à privilégier sur les routes et lors de la pratique d’activités récréotouristiques en permettant à la population d’expérimenter différentes opérations policières afin qu’ultérieurement, ils soient plus enclins à expérimenter la prudence et la sécurité lors de leurs déplacements et activités de plaisances.

Période achalandée

Rappelons que près du tiers des Québécois et Québécoises prennent congé durant cette période. L’achalandage sur les routes, combiné à des comportements imprudents et la fatigue, augmente considérablement les risques de collisions. De plus, la présence policière sur les différents sites d’activités récréotouristiques est aussi importante pour assurer la sécurité des vacanciers et encadrer le respect de la réglementation.

Le Québec parmi les meilleurs au monde

En matière de sécurité routière, le Québec se positionne parmi les meilleurs au monde par rapport au taux annuel de collisions mortelles. Depuis le début de l’année 2019, le bilan routier ne fait que s’améliorer. Ceci laisse présager de la continuité dans l’amélioration du bilan routier. La Sûreté mettra tous les efforts nécessaires en ce sens, particulièrement à l’occasion du long congé de la construction.