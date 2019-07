Deux jours d'humidité élevée dans la région

À 4h29 ce matin, Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial qui annonce une chaleur persistante jusqu’à mardi soir pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

Des températures ressenties entre 35 et 38 degré sont annoncées. Cette chaleur est causée par la combinaison de la température et du haut taux d'humidité.

Il est important de boire beaucoup d’eau et de rester le plus possible au frais. Les efforts soutenus sont à éviter. Veillez au bien-être des personnes âgées de votre famille, vos amis et voisins.

Plusieurs installations dans la région sont disponibles pour vous rafraîchir.