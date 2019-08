Le directeur du SSI de Scott revient sur l'incendie sur la rue du Torrent

Le 24 août cinq Services incendie étaient intervenus sur la rue du Torrent à Scott au petit matin pour éteindre un incendie d’une résidence. Le directeur du Service de Sécurité Incendie de Scott, Nicolas Roy est revenu sur la situation.

De nombreuses équipes en renfort

C’est vers 5h50 que plusieurs appels au 911 sont entrés pour indiquer qu’une résidence avait pris feu. Le directeur raconte qu’à son arrivée il ne restait plus que la structure du garage tant le feu était violent. Le panache de fumée était visible à partir de Saint-Isidore. Les pompiers de Scott ont demandé en renfort ceux de Saint-Bernard, Saint-Isidore, Sainte-Marie et Saint-Elzéar.

Des dégâts importants

Plus de 35 000 gallons d’eau ont été utilisés pour stopper les flammes qui s’étaient propagées dans l’entretoit du garage annexé à la demeure. Plusieurs objets s’y trouvaient également. Les résidents ont été réveillés non par leurs détecteurs de fumée, mais par leur sonnette de maison qui ne cessait de sonner. L’hypothèse est que le transformateur de la sonnette se trouvait dans le garage et le feu aurait créé un faux contact des fils qui auraient enclenché le mécanisme. Ainsi, le résident en allant voir ce qui se passait a remarqué la fumée qui se dégageait du toit et a vite fait sortir tout le monde. Malheureusement, l’un de leurs deux chats n’a pas été en mesure de sortir de la maison et est décédé.

Des bâtiments de certains voisins ont été endommagés par la chaleur : entre autres le revêtement fondu.

La cause

Selon Nicolas Roy, il était difficile de déterminer la cause exacte de l’incendie tant les dommages sont importants. Par contre, la présence de nombreuse cane de métal contenant des mégots de cigarettes dans le garage suppose qu’un article de fumeur aurait tout déclenché.