Une résidence à Scott a été rasée par les flammes

Vers 6 h ce matin, une résidence à Scott dans la rue du Torrent a été complètement détruite par les flammes. Cinq Services incendie ont collaboré ensemble pour tenter de maîtriser le feu dû au risque de propagation sur les maisons voisines.

Selon les informations de Faits divers Beauce-Frontenac, les Services incendie de Scott, Saint-Bernard, Saint-Isidore et Sainte-Marie ont tout tenté pour minimiser les impacts et mettre en sécurité le voisinage. Un délestage à distance a été demandé à Hydro-Québec pour assurer la sécurité des intervenants. Quatre personnes se trouvaient à l’intérieur au moment où l’incendie s’est déclaré. Les ambulanciers les auraient pris en charge et les auraient évalués. Nous ne savons pas pour le moment leur état.

À 7 h 43, des hommes et une unité d’urgence du Service incendie de Saint-Elzéar ont été demandés sur place pour venir en entraide. À 7 h 45, Hydro-Québec a rétabli l’électricité. Puis à 7 h 50, les pompiers tentaient d’étouffer les dernières flammes au sol.

Plus de détails à venir.