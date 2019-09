Des actes de vandalisme perpétrés au parc Lacasse

Ville de Saint-Georges dénonce les actes de vandalisme qui ont été perpétrés lors de la fin de semaine dernière sur le site du parc Lacasse. En tout, 8 bollards ont été arrachés et dans certains cas, complètement détruits par les malfaiteurs.

La Ville compte sur la collaboration de la population afin de retrouver les vandales qui ont commis ces méfaits. Si vous avez des informations qui permettraient de retrouver ces personnes, vous êtes priés de communiquer avec la Sûreté du Québec.

Ville de Saint-Georges investit temps et argent afin de rendre la ville belle et accueillante et souhaite préserver le tout afin que tous puissent en profiter.