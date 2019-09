Opération d'éradication extérieure des CS de Sainte-Marie et de Saint-Georges

Le 17 septembre, lors de l’opération d’éradication extérieure, les policiers des Centres de services de Saint-Georges et de Sainte-Marie étaient en action. En tout, 18 points ont été survolés sur ce territoire. C’est dans les municipalités de Saint-Joseph-de-Coleraine, Saint-René, Saint-Just-de-Bretenières et Lac-Frontière que se sont déroulées les opérations, tant dans des secteurs boisés que des résidences privées et des terres.

Pour le Centre de services de Saint-Georges :

- Environ 260 plants de cannabis ont été saisis sur un lot à bois, situé sur le chemin du 5e rang, à Saint-Joseph-de-Coleraine. Des éléments ont été saisis sur place et seront envoyés pour analyse. Ce dossier a été initié en juillet 2019, suite à une information provenant de la GRC. Le dossier est toujours sous enquête et des arrestations sont à venir.

Pour le Centre de services de Sainte-Marie :

- Près de 80 plants de cannabis ont été saisis sur les terres de la couronne à Lac-Frontière.

- Environ 20 plants de cannabis ont été saisis, derrière une résidence de Saint-Just-de-Bretenières. Un homme de 84 ans a été arrêté en lien avec cette découverte; il a été libéré par voie de sommation et l’enquête suit son cours.

Au total pour les deux centres de services, plus de 360 plants de cannabis ont été saisis. Cette journée d’éradication a été possible et d’une grande réussite, grâce également aux partenaires suivants qui étaient présents : la GRC, les Forces armées canadiennes, le Service des enquêtes sur la contrebande, l'Escouade nationale de répression du crime organisé et l'équipe d’enquêtes de coordination du crime organisé.