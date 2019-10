Une grave collision entre une camionnette et une semi-remorque à St-Martin

Vers 11h30, une collision s'est produite sur la route 204 à Saint-Martin entre une camionnette qui roulait en direction ouest et une semi-remorque qui venait en direction est.

Selon le porte-parole de la Sûreté du Québec, l'agent Bibeau, le conducteur de la camionnette a été éjecté de son véhicule à l'impact et a subi des blessures jugées critiques. Il a été transporté au centre hospitalier. Tandis que le chauffeur de la semi-remorque a des blessures mineures.

La route entre Saint-Martin et Saint-Gédéon est fermée actuellement afin que le reconstitutionniste puisse enquêter sur la cause de l'accident. De plus, des fluides ont été déversés sur la chaussée.