Incendie à Sainte-Marie : perte totale pour un garage

Le Service incendie de Sainte-Marie est intervenu hier lorsqu’un incendie a éclaté dans un garage situé à l’arrière d’une résidence de la rue Notre-Dame, près de l’intersection de la rivière Chassé. L’intervention a eu lieu en début de soirée.

Les pompiers ont été appelés à intervenir sur les lieux à 17 h 58, comme l’a indiqué le directeur du Service incendie de Sainte-Marie, M. Claude Morin.

« On a été appelés pour un feu de garage avec un risque de propagation à la maison. À notre arrivée, le garage lui-même était complètement enflammé, mais la maison, il n’y avait que le côté où le soffite, en haut, qui avait commencé à s’enflammer. C’est pour ça que nous, tout ce qu’on avait comme force de frappe, on l’a mis sur la maison pour empêcher que ça aille plus loin », a expliqué M. Morin.

À ce moment-là, le garage était déjà perdu, selon ses dires. Les intervenants se sont ensuite occupés d’éteindre le feu du bâtiment.

Malgré le fait que le garage soit une perte totale, l’intervention s’est très bien déroulée, d’après Claude Morin.

« De notre côté, on voit ça comme une très belle intervention, parce qu’à partir du moment où on est arrivés, il n’y a pas eu de dégâts supplémentaires », a-t-il affirmé.

La résidence a très peu été touchée et les dommages ont été relativement minimes. Mentionnons que la résidence et le garage étaient voués à la démolition.

En plus des ambulanciers qui étaient sur place, seul le Service incendie de Sainte-Marie est intervenu. Ils étaient au nombre de 26 à combattre l’incendie.

« Après notre arrivée, 10-15 minutes après, on voyait beaucoup de fumée, mais on ne voyait plus de flammes. Sauf que le temps d’éteindre tout ça, on en a eu quand même pour quelques heures. Les travaux publics se sont occupés de barrer la rue pour faire faire un détour aux gens », a mentionné le directeur.