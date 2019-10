Les policiers ont procédé à l’arrestation d’un conducteur impliqué dans une collision matérielle pour possession de cannabis illicite. L’accident est survenu à Saint-Elzéar le 13 octobre dernier.

Ils ont saisi 20 grammes de cannabis et plus de 200 cigarettes de contrebande. Des constats d’infraction lui ont été signifiés et une accusation pour la possession de cannabis a été déposée.