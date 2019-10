70 constats d’infraction émis par la SQ

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont réalisé dans les derniers jours six opérations en sécurité routière visant à intervenir sur les principales causes de collisions sur nos routes. Soixante-dix constats d’infraction ont été émis.

Le 26 octobre en soirée, les policiers de la Nouvelle-Beauce sont intervenus auprès d’un automobiliste de Sherbrooke, âgé dans la quarantaine, dans la municipalité de Scott, concernant une conduite avec les capacités affaiblies. Celui-ci a échoué l’alcootest.

Zones scolaires

Soixante-treize opérations en sécurité routière visant les zones scolaires et le transport scolaire ont été réalisées. 208 véhicules ont été vérifiés dont 18 autobus. Cinq avertissements pour des défectuosités mineures et deux constats d’infraction ont été émis.

Enquête

Le 23 octobre, une collision délit de fuite, avec un véhicule appartenant à la municipalité, s’est produit au cours de la nuit à Ste-Hénédine. Le véhicule impliqué a été localisé dans le secteur et un suspect a été arrêté et remis en liberté. Le dossier a été soumis à la direction des poursuites criminelles et pénales pour étude.

Le 25 octobre, une introduction par effraction et un vol ont été commis dans un bâtiment de la rue Notre-Dame à Ste-Marie. Le suspect s’est emparé, entre autres, de luminaires et de tableaux. Le dossier est toujours sous enquête.

Le 25 octobre, les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont effectué la visite de plusieurs établissements licenciés afin de vérifier la conformité à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques. Une dizaine d’infractions ont été constatées.

Le 30 octobre, les policiers de la MRC Nouvelle-Beauce ont procédé à une perquisition en matière de drogue dans un appartement du rang St-Étienne Nord à Sainte-Marie. Un homme de 36 ans a été arrêté et remis en liberté en lien avec la découverte de cannabis illégal en vrac et des objets servant à la vente de drogue sur les lieux.