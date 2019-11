Pannes de courant : un centre d’hébergement sera ouvert à l’école des Deux-Rives

Un centre d’hébergement temporaire ouvrira à l’école des Deux-Rives à compter de 14 h ce samedi. Les personnes sans électricité qui ont froid pourront être accueillies.

Des employés de la ville ainsi que des membres de la Croix-Rouge seront sur place.

« Tous ceux qui en sentent le besoin peuvent venir », explique Richard Poulin, chef de division au service des communications de la Ville de Saint-Georges.

Dans le cas où le courant ne serait toujours pas revenu ce soir, le centre pourrait accueillir entre 50 et 100 personnes pour dormir. Il est cependant suggéré d'apporter votre propre literie. De plus, on prévoit offrir le souper si la situation n’est pas rentrée dans l’ordre.

« Nous évaluons la situation d’heure en heure », ajoute-t-il.

La ville rappelle que si vous vivez une situation urgente, un numéro de téléphone est à votre disposition : 418-228-5555 poste 2239. L’école des Deux-Rives est située au 3300, 10e Avenue, dans le secteur ouest à Saint-Georges.

Une région problématique

Le premier ministre François Legault a annoncé ce matin que les résidents de la Beauce ainsi que du Richelieu, de Lanaudière et des Laurentides devront être plus patients que les autres, vue la situation problématique. Le retour de l’électricité pourrait se faire au plus tard dimanche soir.

Au moment d’écrire ces lignes, 5414 abonnés de Saint-Georges étaient privés de courant, tandis que dans la région de Chaudière-Appalaches, ce nombre s’élevait à 61 701.

