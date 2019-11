Plusieurs actions locales pour prévenir la criminalité

En collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, la Semaine de prévention de la criminalité aura lieu du 3 au 9 novembre et se déroulera cette année sous le thème Des actions locales pour prévenir la criminalité.

Les policiers préventionnistes du Centre de services de Saint-Georges, qui regroupe Beauce-Sartigan et les MRC des Appalaches, de Robert-Cliche et des Etchemins, effectueront plus d’une quarantaine d’activités ciblant la population en générale, la jeunesse, les regroupements sociaux et les aînés.

Visites dans les établissement scolaires

Même s’ils le font en tout temps, les intervenants de la Sûreté du Québec visiteront entre autres les étudiants et se concentreront sur les thèmes de la cybercriminalité. L’intimidation, le harcèlement et l’alcool seront notamment des sujets qui seront abordés avec eux.

Les groupes de quatrième et cinquième secondaires des polyvalentes desservies par le Centre de services de Saint-Georges seront visitées dont ceux de Saint-Georges, Saint-Martin, Saint-Prosper, Saint-Joseph, Lac-Etchemin, Sainte-Justine et Disraeli.

Volet aînés

La Semaine de prévention de la criminalité touche aussi les aînés. C’est pourquoi les policiers et policières visiteront les résidences pour aînés et parleront entre autres de fraude, d’arnaque amoureuse, mais aussi de sécurité à domicile et de sécurité routière.

Cafés citoyens et kiosques

Lors de cette semaine de sensibilisation, les intervenants tiendront aussi des cafés citoyens et iront donc à la rencontre des gens dans différents cafés et restaurants. Les gens auront ainsi l’occasion de poser leurs questions et d’échanger sur différents sujets.

Leur venue sera parfois affichée d’avance, grâce à l’intervention des endroits prévus et d’une annonce installée à l’entrée des établissements.

Il est prévu que des kiosques soient aussi installés dans les centres d’achats et différents endroits publics.

En plus de sensibiliser la population aux pratiques et aux enjeux liés à la prévention de la criminalité, cette semaine souligne également les efforts déployés par les organismes et les corps policiers qui assurent la sécurité dans les communautés.