Avertissement de pluie verglaçante demain matin en Beauce

Des périodes de pluie ou de bruine verglaçante sont prévues sur le Québec, dont la Beauce, selon une annonce émise ce matin par Environnement Canada.

Elles débuteront cet après-midi sur le Témiscamingue avant d'atteindre l'Abitibi, l'Outaouais, les Basses-Laurentides, le Grand Montréal et la Montérégie ce soir ou cette nuit. Les précipitations devraient se changer en averses de pluie vendredi matin ou tôt en après-midi sur ces secteurs.



Les précipitations verglaçantes débuteront vendredi matin sur les régions du centre de la province, incluant la Beauce, et devraient persister jusqu'en fin de journée. Le secteur de Saguenay sera affecté essentiellement en après-midi. On prévoit de 2 à 5 millimètres de verglas selon les secteurs.

Souvenez-vous que la pluie verglaçante, même en petite quantité, peut rendre les routes très glissantes. Il est donc déconseillé de prendre la route quand on prévoit de la pluie verglaçante et pendant plusieurs heures après la tempête, pour donner le temps aux équipes d'entretien de procéder à l'épandage de sable ou de sel sur les routes glacées.

Il est fortement recommandé aux automobilistes de rester à la maison, surtout si un déplacement de long parcours était planifié, et de vérifier l'état des routes et les prévisions météo si le voyage ne peut vraiment pas être reporté.