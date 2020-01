Décès de la femme retrouvée inconsciente dans son véhicule à Saint-Georges

Hier, une femme avait été retrouvée inconsciente dans son véhicule dans un fossé sur la 90e Rue près de l’intersection de la 30e avenue à Saint-Georges. Malheureusement, ce matin nous apprenions qu’elle était décédée.

Il s’agit de Joëlle Piché qui avait 64 ans et qui venait de Saint-Cléophas dans le Bas-Saint-Laurent. Lorsque les secours étaient arrivés sur les lieux, la dame ne respirait plus et des manœuvres de réanimation ont été faites. Son décès a été constaté au centre hospitalier de Saint-Georges. La Sûreté du Québec ne connaît pas encore les raisons de l’accident, mais la thèse d’un malaise est avancée.

