Deux remorques volées à Saint-Isidore

Un vol est survenu récemment à Saint-Isidore, le lundi 13 janvier. Un ou des malfaiteurs auraient volé deux remorques contenant du bois.

Les malfaiteurs se sont également emparés d'un tracteur routier. Aucun suspect n’a été appréhendé pour l’instant et l’enquête se poursuit.

Sept véhicules hors route interceptés

Avec la saison hivernale en cours, il est important de rappeler le lancement de la saison récréotouristique et de la présence policière aux abords des sentiers de motoneige.

Entre le 16 décembre et le 12 janvier, deux contrôles aux abords des sentiers ont été effectués. Les patrouilleurs ont par ailleurs intercepté sept véhicules hors route. Cependant, aucun constat d’infraction n’a été émis. Le Centre de services de Sainte-Marie poursuit son travail de partenariat avec la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. D’autres sorties sont à prévoir par les équipes de patrouille.

Une femme de 29 ans échoue l'alcootest

Une dame de 29 ans de Vallée-Jonction a également été interceptée par les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce. Celle-ci conduisait son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Le tout est survenu le 10 janvier vers 0 h 45. La conductrice a été interceptée sur la rue Giguère et a échoué l'alcootest.

Le 12 janvier, un homme de 36 ans de Québec a été arrêté pour conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool. Les agents l’ont intercepté à la suite d'une sortie de route à Scott dans le secteur de la route Carrier. L’individu a été soumis à l’éthylomètre et l’a échoué, avec des résultats de près du double de la limite permise par la loi.

Ces conducteurs ont été remis en liberté et reviendront devant la cour ultérieurement.

Opération IMPACT : 85 constats d'infraction émis

Les policiers du Centre de services de Sainte-Marie ont participé à neuf opérations IMPACT, entre le 16 décembre 2019 et le 12 janvier 2020. Ces opérations touchaient principalement la vitesse, le port de la ceinture et l’utilisation non conforme du cellulaire. Au total, 85 constats d’infraction ont été émis.

Il y a eu également 103 opérations dans les zones scolaires et touchant le transport scolaire. 286 véhicules ont été vérifiés, dont 36 autobus. Au total, six constats d’infraction et cinq avertissements ont été émis.

Lors de la tempête de neige qui s’est déroulée du 11 au 12 janvier, les policiers de la MRC de la Nouvelle-Beauce ont d'autre part répondu à six appels concernant des collisions matérielles et deux appels pour des collisions avec blessés mineurs.

Le 26 décembre vers 14 h 00, les policiers de la MRC de Bellechasse ont intercepté un jeune homme de 25 ans de Saint-Gervais alors que celui-ci circulait à plus de140 km/h dans une zone de 80 km/h. Les policiers l’ont intercepté près du 1er Rang de la municipalité. Le conducteur s’est vu remettre un constat d’infraction d’un total de 1 078 $ et 10 points d’inaptitude ont été ajoutés à son dossier. Son permis a été suspendu pour une durée de 30 jours.