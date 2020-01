Environnement Canada a lancé un avertissement de pluie verglaçante pour la Beauce à compter de ce soir.

On prévoit de 3 à 5 millimètres de verglas dans les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et du Lac-Etchemin. Rappelons que les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et le terrain de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Les usagers de la route devront s’adapter aux conditions routières changeantes.